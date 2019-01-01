Зинченко стал лучшим игроком матча Швеция — Украина по версии УЕФА
Полузащитник Манчестер Сити провел достойный поединок.
Александр Зинченко, getty images
Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком матча стал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.
Лидер нашей национальной команды отметился голом в середине первой половины игры после передачи Андрея Ярмоленко.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.
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