Довбик забил дебютный гол за сборную Украины

Форвард Днепра-1 принес важнейшую победу для национальной команды.

Артем Довбик (по центру), Getty Images

Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 смогла дожать национальную команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории выйти в четвертьфинал турнира.

Победу команде Андрея Шевченко принес результативный удар Артем Довбик, который во втором дополнительном тайме головой замкнул навесную передачу Александра Зинченко.

Для 24-летнего форварда, который проводил только свой третий матч в футболке национальной команды, это дебютный гол за сборную Украины. Также на его счету один ассист.

Ранее сообщалось, что Довбик дебютировал за сборную Украины на крупных турнирах.