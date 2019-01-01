Довбик забил дебютный гол за сборную Украины
Форвард Днепра-1 принес важнейшую победу для национальной команды.
Артем Довбик (по центру), Getty Images
Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 смогла дожать национальную команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории выйти в четвертьфинал турнира.
Победу команде Андрея Шевченко принес результативный удар Артем Довбик, который во втором дополнительном тайме головой замкнул навесную передачу Александра Зинченко.
Для 24-летнего форварда, который проводил только свой третий матч в футболке национальной команды, это дебютный гол за сборную Украины. Также на его счету один ассист.
Ранее сообщалось, что Довбик дебютировал за сборную Украины на крупных турнирах.
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