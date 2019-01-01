Довбик обошел Зинченко, став самым молодым автором гола в истории Украины на Евро

Нападающий Днепра-1 оперативно вписал свое имя в историю.

Артем Довбик, getty images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

Победный гол национальной сборной Украины в данной встрече забили нападающий Артем Довбик, благодаря чему стал самым молодым автором гола в истории нашей сборной на Евро.

Форвард Днепра-1 отметился в 24 года и 9 дней, обойдя Александра Зинченко, который пробыл самым молодым голеодором меньше двух часов.

Отметим, что только Андрей Русол забил за сборную в более молодом возрасте (23 года и 154 дня) на крупном турнире (Саудовской Аравии, чемпионат мира 2006 года).

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.