Шевченко прокмментировал травму Беседина
Главный тренер сборной Украины надеется, что форвард не получил серьезное повреждение.
Андрей Шевченко, getty images
Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал повреждение нападающего Динамо.
"Надеюсь его пронесет, но думаю, что он получил серьезную травму...", — сказал Шевченко в комментарии после матча.
Отметим, что в первом дополнительном тайме Даниэльсон прямой ногой влетел в колено Артему Беседину.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.
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