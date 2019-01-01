Шевченко прокмментировал травму Беседина

Главный тренер сборной Украины надеется, что форвард не получил серьезное повреждение.

Андрей Шевченко, getty images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал повреждение нападающего Динамо.

"Надеюсь его пронесет, но думаю, что он получил серьезную травму...", — сказал Шевченко в комментарии после матча.

Отметим, что в первом дополнительном тайме Даниэльсон прямой ногой влетел в колено Артему Беседину.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.