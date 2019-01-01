Зинченко: Смотрели друг другу в глаза и выходили на матч как на войну

Полузащитник сборной Украины дал комментарий после игры.

Александр Зинченко, getty images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

Полузащитник нашей национальной команды Александр Зинченко поделился эмоциями после матча.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков, всех тех, кто сумел прийти на стадион. Это историческое достижение, советую всем радоваться, потому что таких моментов может больше и нет.



Лично мне было сложно настроиться, ведь вылилось много критики на всю команду и на меня в частности. Сегодня мы доказали всей Европе, что можем добиваться целей.



В сборной привык играть в середине, но я готов играть там, где меня видит тренер. Мы все сыграли и заслужили эту победу. Шведы организованная команда, которая любит играть вторым темпом. Мы хорошо подготовились к ним, хоть и дали им несколько возможностей. Спасибо Бущану, что спас нас несколько раз, снова.



За счет характера мы победили, смотрели друг другу в глаза и выходили на матч как на войну", — сказал Зинченко после матча.

Напомним, что Александр Зинченко стал лучшим футболистом матча Швеция — Украина по версии УЕФА.