Довбик: Все только и говорят о моем голе, это стечение обстоятельств

Нападающий сборной Украины дал комментарий после матча.

Артем Довбик (справа), getty images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

"Все ходят и только и говорят о моем голе. Это судьба, такое стечение обстоятельств, надо было выходить, помогать партнерам, ждать шанса...дождался.

Шевченко сказал, чтобы я постоянно был в штрафной и цеплялся за все мяячи, чтобы был на острие. Сейчас пойду на допинг, наверное уснуть не смогу.

Это невероятно, в такое тяжелое время это очень хорошо для всей нашей страны", — сказал Довбик после матча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.

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