Форсберг — о поражении от Украины: Это было больно
Полузащитник сборной Швеции дал комментарий после матча.
Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.
Лидер шведской команды Эмиль Форсберг очень расстроился из-за болезненного поражения.
"Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня.
Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко.
Я бы променял все свои голы на наш выход в следующий раунд. Сейчас мне просто грустно. Цели наши были куда более высокие. ", — приводит слова Форсберга официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.
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