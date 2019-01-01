Форсберг — о поражении от Украины: Это было больно

Полузащитник сборной Швеции дал комментарий после матча.

Эмиль Форсберг, getty images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала чемпионата Европы обыграла сборную Швеции в дополнительное время.

Лидер шведской команды Эмиль Форсберг очень расстроился из-за болезненного поражения.

"Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня.

Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко.

Я бы променял все свои голы на наш выход в следующий раунд. Сейчас мне просто грустно. Цели наши были куда более высокие. ", — приводит слова Форсберга официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украины против сборной Швеции.

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