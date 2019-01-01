Тренер Швеции Андерссон: Пожалуй, это мой самый горький опыт в футболе, было жестоко по отношению к нам

Наставник шведской команды поделился мыслями о вылете с чемпионата Европы.

Янне Андерссон, getty images

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение от Украины в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Мы провели вполне хороший матч. Во втором тайме могли решать его судьбу. Но затем игра перешла в дополнительное время, а там мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, но итог таков, что это, пожалуй, мой самый горький опыт в футболе... Вылететь из турнира, когда оставалось уже всего ничего.

Все огорчены, в раздевалке тихо. Просто тишина. А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но это было жестоко по отношению к нам.

Мы должны будем отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы", – сказал шведский специалист.

Напомним, что по итогу матча Швеция — Украина Ярмоленко сравнялся с Шевченко по результативности на Евро и чемпионатах мира.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Украина (1:2).

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