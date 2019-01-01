Ярмоленко сравнялся с Шевченко по результативности на Евро и чемпионатах мира
Опытный вингер национальной команды провел очередной качественный матч на Евро-2020.
Сборная Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 смогла дожать национальную команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира.
В этом противостоянии очередным результативным действием в составе сборной Украины отметился вингер Андрей Ярмоленко, который отдал голевую передачу на Александра Зинченко.
По информации OptaJoe, Ярмоленко смог сравняться с бывшим форвардом сборной Украины, а ныне ее главным тренером Андреем Шевченко по количеству результативных действий на крупных турнирах — чемпионатах Европы или чемпионатах мира.
На счету Ярмоленко пять результативных действий — два гола и три ассиста, а на счету Шевченко четыре мяча и одна голевая передача.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко сравнялся с Гусевым по числу матчей за сборную Украины.
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