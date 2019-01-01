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Степаненко: Хотели выложиться на полную, чтобы страна нами гордилась, и сделали это сегодня

Украинский хавбек прокомментировал проход в следующий раунд чемпионата Европы.

Тарас Степаненко (справа), getty images
Тарас Степаненко (справа), getty images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями о победе над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020.

"Очень готовились к этому матчу. Сборная Швеции подарила нам шанс участвовать в плей-офф Евро. За этот шанс мы очень благодарны. Выходя на поле, коль нам такой шанс предоставили, хотели выложиться на полную, чтобы страна нами гордилась. Мы это сделали сегодня.

Мы сейчас смотрим, что футбол непредсказуемый. Видим, как Швейцария прошла Францию. Поэтому все может быть. Наша задача – играть до конца, верить в нашу победу и идти вперед. А там уже как судьба", – сказал украинец.

Ранее главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение от Украины.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Украина (1:2).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2