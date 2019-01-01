Выиграли борьбу — выиграли игру: анализ матча Швеция — Украина

Football.ua анализирует игру национальной сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции.

Швеция - Украина Источник: Анализ

Украинская сборная добилась по истине исторического результата и в 1/4 финала чемпионата Европы сыграет против сборной Англии. Как удалось команде Андрея Шевченко одолеть Швецию?

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

Начнем с того, что Украина удивила всех стартовым составом. Тренерский штаб сборной принял непростое решение сыграть в другой формации, которая еще не использовалась нашей командой на этом турнире.

И если схема с тремя центральными защитниками где-то напрашивалась, и мы сумели предугадать такой поворот событий накануне самого поединка, то вот что касается кадровых решений – это стало самой настоящей неожиданностью для многих. Появление Александра Зинченко на левом фланге обороны, отсутствие в основном составе Руслана Малиновского и Виталия Миколенко, а также выход на поле одновременно Сидорчука и Степаненко – это своего рода "ноу-хау" для сборной.

Прежде, чем перейти к разбору самих эпизодов, пришло самое время "переобуться" и напомнить себе же о названии материала после матча с австрийцами (тот момент, когда это делать максимально приятно).

Сборная Украины уже наигралась:

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Такое преображение сборной Украины в матче со Швецией наверняка стало возможным благодаря тем восьми дням отдыха, которые имели наши футболисты. Украинские сборники сделали правильные выводы, сумели восстановиться, вышли злыми и мотивированными после той критики, которая абсолютно справедливо обрушилась на них после матча с австрийцами.

Выбор такой тактической схемы Андреем Шевченко был обусловлен желанием насытить центр обороны. Шведы любят выбегать в быстрые контратаки, играют широко флангами и не выдумывают сверхсложных комбинаций. При первой же возможности шведские футболисты выводят мяч во фланг для дальнейших подач в штрафную на своих мощных и рослых игроков группы атаки. Когда делается такой акцент, то высокий, крепкий и опытный Кривцов значительно упрочняет оборонительные порядки и уровень спокойствия повышается. Помимо этого, разрывы между защитниками становятся меньше, тем сложнее нападающим найти для себя удобную "щель".

Вот уже с первых минут шведы решили проверить, насколько украинцы готовы к их подачам. Но, как мы видим, защитники сборной Украины располагаются достаточно близко друг к другу. Караваев отправился во фланг встречать соперника, его страхует Сидорчук, а второй опорный полузащитник Степаненко контролирует игроков, которые могут вбегать в штрафную вторым темпом.

Отмечаем взаимозаменяемость игроков. Тем же защитникам было гораздо спокойнее, когда они понимали, что, если выдернуться из линии на игрока или же попробовать продвинуть мяч самостоятельно, то есть Степаненко и Сидорчук, которые сразу же тебя подстрахуют.

Спустя какое-то время шведы поняли, что в центре обороны достаточно высокая плотность и передавить банальными навесными передачами не получится. При такой тактической схеме Украины уязвимым местом становится как раз пятая зона при вертикальном делении поля на шесть зон. А самым опасным местом — 14-я зона при делении на 18 зон.

Почему? Потому что при позиционных атаках шведов в зонах 16-17-18 мы имеем защитников и большую плотность, а над ними у нас на одного полузащитника меньше, поэтому больше свободы для игроков группы атаки. При быстром движении мяча и интенсивной смене вектора атаки Степаненко, Сидорчук и Шапаренко вынуждены постоянно находиться в движении и заполнять образующиеся пустоты, выполняя большой объем беговой работы. В моменте с пропущенным голом так и получилось – шведы перевели мяч с правого фланга в левый полуфланг, и Сидорчук просто не успел переместиться и заблокировать дальний удар Форсберга.

И если вспоминать самые опасные моменты шведов, то они были как раз во время подобных дальних ударов. Именно по этой причине тренерский штаб сборной и выпустил Степаненко и Сидорчука на поле вместе, дабы они на пару успевали накрывать своих соперников в подобных ситуациях, но как видим получалось не всегда.

Почему же не сумели избежать таких неприятных моментов? Тут уж пришлось выбирать – Швеция сильна не только при фланговых подачах, но и при дальних ударах, ведь исполнители имеются. Тренерский штаб сборной Украины решил себя обезопасить, в первую очередь, от фланговых навесов, что вполне логично. Ведь даже по теории вероятности гол из пределов штрафной забить гораздо проще, чем из-за пределов. Удары, нанесенные из-за пределов штрафной, гораздо реже становятся нерешаемой задачей для вратаря.

Отдав Швеции возможность играть первым номером, Украина все равно сумела превзойти своего соперника по владению мячом. И если быть откровенными, то качество моментов созданных у ворот Бущана, было выше, чем у ворот его шведского коллеги. Это в принципе можно увидеть и по показателю xG.

Тем не менее, не количество и качество голевых моментов определяет результат поединка, а забитые голы. Мы не только оборонялись, мы создавали и свои неплохие атаки. Нельзя сказать, что Украина забила все свои моменты, чего стоит только момент Сидорчука с попаданием в штангу.

Ну и самое главное, в чем преуспела сборная Украины – выигранные единоборства! Мало кто мог поверить в то, что Украина в матче против Швеции выиграет 59% борьбы. Шведы вышли на футбольное поле с желанием переехать и передавить нашу команду, а наши футболисты приняли этот вызов и превзошли своего оппонента, местами даже ценой собственного здоровья. Забарный выиграл 100% единоборств (8 из 8), Макаренко – 100% (5 из 5), Матвиенко – 91% (10 из 11), Кривцов – 90% (9 из 10), Зинченко – 77% (10 из 13).

Матч со шведами показал, что оказывается и замены у нашей команды есть. Все, кто вышел на футбольное поле дали необходимый импульс. Тот же Макаренко выглядел потрясающе и значительно освежил центр поля. Малиновский, Беседин, Довбик, Цыганков и даже Безус. Каждый из них внес свою лепту в эту победу. Гол в нетипичной манере для сборной Украины после подачи с фланга стал жирной точкой в этом нетипичном футболе для украинской команды. Осталось придумать, что же делать с англичанами. Там и скорость, там и сила, там и симбиоз вертикального футбола с сложными комбинациями по всей ширине поля.

В поединке против шведов понравилось, что наша команда не хотела уступать ни единого сантиметра поля своему сопернику. Максимальная самоотдача, правильно выбранная тактика и немного везения позволили Украине пройти Швецию, которую до поединка все справедливо считали фаворитом пары. Пора перестать витать в облаках с мыслями о том, что кого-то мы способны обыгрывать на классе. Не хочется писать, что у нас его нет, поскольку это все же не так. Просто у нас нет класса команд уровня той же Испании или Бельгии, где на каждой позиции играют по несколько футболистов с высочайшем уровнем индивидуального мастерства. Без стопроцентной самоотдачи наша команда против хорошего соперника побеждать не может. Именно по этой причине так много критики было после матча с австрийцами. Ведь одно дело – нехватка исполнительского мастерства, а другое – отсутствие самоотдачи.

В дополнительное время при счете 1:1 до конца ловил себя на мысли, что проиграй Украина этот матч, то претензий к нашим игрокам будет минимум, ведь этот поединок и предыдущий отличаются кардинально своим настроением и отношением самих футболистов. Болельщик всегда чувствует это отношение и всегда поддержит команду, если команда выложилась на максимум, но добыть необходимый результат так и не получилось.

Сергей Горбаченко, Football.ua