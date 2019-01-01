Матвиенко: После проигрыша Австрии у нас не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше
Украинец высказался о проходе в следующий этап чемпионата Европы.
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился мыслями после победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.
"Мы знали, что будет очень сложно, потому что шведы обладают хорошими физическими данными. Знали, что будет много борьбы – на это и настраивались. Считаю, что справились с натиском.
После проигрыша Австрии у нас сегодня не было других вариантов, кроме как победить и пройти дальше", – сказал украинец.
Ранее полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями о победе над Швецией.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Швеция — Украина (1:2).
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