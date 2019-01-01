Зинченко — о выходе на Англию в 1/4: Я буду очень рад встретиться со своими одноклубниками, но на поле не будет друзей
Украинец высказался о предстоящем поединке чемпионата Европы.
Защитник сборной Украины и Манчестер Сити поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.
"Я буду очень рад встретиться со своими одноклубниками, но как только мы выйдем на поле, там больше не будет друзей.
Не могу дождаться этого матча. Сегодня я бы хотел отпраздновать это достижение, но с завтрашнего дня я начинаю думать о следующей игре. Мы можем добиться чего-то большего", – сказал украинец.
Ранее Зинченко, ставший лучшим игроком матча со Швецией, поделился эмоциями после победы в данном поединке.
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