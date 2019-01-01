Зинченко: Мы пишем историю страны, я горд носить эту футболку
Украинец высказался о игре за национальную команду.
Защитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал проход своей национальной команды в 1/4 финала Евро-2020.
"Мы пишем историю страны, спасибо болельщиками за поддержку, люди заслуживают этого.
У нас была тяжелая игра, мы знали, что Швеция – отличная команда. Цифры говорят сами за себя – они выиграли группу с Испанией.
Я очень горжусь тем, что ношу эту футболку. С того момента, как я присоединился к национальной команде, каждый матч – это что-то особенное. Это непередаваемые ощущения", – сказал украинец.
Ранее Зинченко поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
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