Малиновский: Не согласен с утверждением, что у сборной Украины уже нет задач

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский ответил на вопросы журналистов.

Руслан Малиновский, уаф

Сегодня в Риме состоялась пресс-конференция игроков сборной Украины — Руслана Малиновского и Романа Яремчука, посвященная матчу 1/4 финала Евро-2020.

"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", — считает Малиновский.

"Англия — очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата".

"Англия — фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас".

Матч Украина — Англия пройдет 3 июля в Риме. Ранее стало известно, какая бригада арбитров обслужит этот матч.

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