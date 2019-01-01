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Малиновский: Не согласен с утверждением, что у сборной Украины уже нет задач

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский ответил на вопросы журналистов.

Руслан Малиновский, уаф
Руслан Малиновский, уаф

Сегодня в Риме состоялась пресс-конференция игроков сборной Украины — Руслана Малиновского и Романа Яремчука, посвященная матчу 1/4 финала Евро-2020. 

"Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано", — считает Малиновский.

"Англия — очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата".

"Англия — фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас".

Матч Украина — Англия пройдет 3 июля в Риме. Ранее стало известно, какая бригада арбитров обслужит этот матч.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2