Яремчук: Будем играть против одной из лучших сборных мира

Форвард сборной Украины Роман Яремчук ответил на вопросы журналистов.

Роман Яремчук, уаф

Сегодня в Риме состоялась пресс-конференция игроков сборной Украины..

"Это будет тяжелый матч для нас, Англия — очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но попробуем показать то, чем сможем ее удивить", — приводит слова Яремчука УАФ.

"Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что будем играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча со Швецию, у нас максимальная концентрация на грядущий игре".

"Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на этом турнире. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра — как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле".

"Англия является фаворитом, но мы попробуем показать себя с лучшей стороны. Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, это дает тебе много в плане тактики и понимания игры. Матч против англичан — это шанс для нас в противостоянии с игроками, которые выступают в таком турнире, как Премьер-лига, показать, на что мы способны".

Также Роман выразил надежду, что итальянские фанаты поддержат именно сборную Украины.

"Я думаю, наши болельщики смогут создать мощную поддержку. Когда мы играем против таких команд, как Англия, не помешает какой-то дополнительный фактор в нашу пользу. Таким фактором может стать поддержка зрителей. Надеюсь, итальянские любители футбола также поддержат нас".

Матч Украина — Англия пройдет 3 июля в Риме. Ранее свое мнение по матчу высказал Руслан Малиновский.

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