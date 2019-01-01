Роберто Мартинес: Мы пытаемся как можно быстрее вернуть в форму Азара и де Брюйне
Наставник бельгийской команды не уверен в готовности игроков к предстоящему матчу.
Роберто Мартинес (справа) и Кевин де Брюйне, getty images
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии ключевых игроков своей команды.
"Мы пытаемся как можно быстрее вернуть в форму Эдене Азара и Кевина де Брюйне.
Я не могу сказать, будут они играть или нет, потому что точно буду знать лишь в последний момент. Мы знаем, что многие люди ждут новостей, но мы пока не можем дать их", — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что де Брюйне и Эден Азар могут пропустить матч против Италии.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021