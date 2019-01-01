Роберто Мартинес: Мы пытаемся как можно быстрее вернуть в форму Азара и де Брюйне

Наставник бельгийской команды не уверен в готовности игроков к предстоящему матчу.

Роберто Мартинес (справа) и Кевин де Брюйне, getty images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии ключевых игроков своей команды.

"Мы пытаемся как можно быстрее вернуть в форму Эдене Азара и Кевина де Брюйне.

Я не могу сказать, будут они играть или нет, потому что точно буду знать лишь в последний момент. Мы знаем, что многие люди ждут новостей, но мы пока не можем дать их", — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что де Брюйне и Эден Азар могут пропустить матч против Италии.

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