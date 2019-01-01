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Манчини: Бельгия точно в числе лучших команд мира сейчас

Наставник итальянской команды осознает силу предстоящего соперника.

Роберто Манчини, getty images
Роберто Манчини, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии.

"Мы сыграем в свой футбол, но с уважением к сопернику – знаем, насколько он хорош. Как мы уже увидели на этом чемпионате, легких матчей не бывает.

Бельгия точно в числе лучших команд мира сейчас, но это мало что меняет, ведь каждая игра трудна на этом турнире.

Мы должны идти от матча к матчу в надежде, что сыграем и в следующий раз. Мы знаем, что встретимся с сильной командой, но осознаем и свои сильные стороны.

Посмотрим, как будут развиваться события. Если что-то пойдет не по плану, мы можем что-то изменить. Уверен, нас ждет красивая игра, и тот, кто совершит на ошибку меньше, чем соперник, победит. Это будет действительно равный матч", – сказал итальянский специалист.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии ключевых игроков своей команды.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2