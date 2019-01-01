Манчини: Бельгия точно в числе лучших команд мира сейчас

Наставник итальянской команды осознает силу предстоящего соперника.

Роберто Манчини, getty images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии.

"Мы сыграем в свой футбол, но с уважением к сопернику – знаем, насколько он хорош. Как мы уже увидели на этом чемпионате, легких матчей не бывает.

Бельгия точно в числе лучших команд мира сейчас, но это мало что меняет, ведь каждая игра трудна на этом турнире.

Мы должны идти от матча к матчу в надежде, что сыграем и в следующий раз. Мы знаем, что встретимся с сильной командой, но осознаем и свои сильные стороны.

Посмотрим, как будут развиваться события. Если что-то пойдет не по плану, мы можем что-то изменить. Уверен, нас ждет красивая игра, и тот, кто совершит на ошибку меньше, чем соперник, победит. Это будет действительно равный матч", – сказал итальянский специалист.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии ключевых игроков своей команды.

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