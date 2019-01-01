Моуриньо: Если я не скажу, что Италия обыграет Бельгию, то завтра меня убьют

Наставник "волков" высказался о предстоящих поединках чемпионата Европы.

Жозе Моуриньо, getty images

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поделился мыслями об исходе поединков 1/4 финала Евро-2020.

"Англия наверняка выйдет в полуфинал, и, думаю, что Дания пройдет Чехию. Бельгия против Италии?

Это большая проблема… Если я не скажу Италия, завтра меня убьют, поэтому я должен сказать Италия. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это еще один большой матч", — сказал португальский специалист.

Ранее Жозе Моуриньо делал прогноз на исход всего чемпионата Европы

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.