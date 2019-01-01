Швейцария — Испания: история противостояний

Football.ua предлагает вспомнить последние встречи швейцарцев и испанцев накануне их матча на Евро-2020.

Швейцария — Испания Источник: История матчей

Нынешний розыгрыш чемпионата Европы постепенно подходит к своему завершающему этапу. Уже сегодня, 2 июля, определятся первые два полуфиналиста. Сборная Швейцарии удивила в 1/8 финала турнира, выбив по итогам серии пенальти действующих чемпионов мира — Францию, однако в четвертьфинале подопечных Владимира Петковича ожидает очередное непростое испытание в лице национальной команды Испании.

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За всю историю швейцарцы и испанцы провели 22 очных противостояния, подавляющее большинство из которых состоялись еще в прошлом столетии, тогда как всего четыре — в 21 веке. Именно эти матчи мы и предлагаем вам вспомнить ввиду их предстоящей встречи в 1/4 финала Евро-2020.

Испания — Швейцария. 0:1. Матч чемпионата мира-2010, групповой этап

Если посмотреть на общую картину поединков между Испанией и Швейцарией, то не заметить историческое доминирование "Фурии Роха" попросту невозможно. Швейцарцам лишь единожды в своей истории удавалось покинуть поле в качестве победителей по итогам матча с испанцами, а произошло это в первом туре группового этапа ЧМ-2010.

Победителя тогда определил единственный гол Желсона на 52-й минуте, но, как мы знаем, этой сенсационной победы впоследствии оказалось недостаточно Швейцарии для того, чтобы пробиться в плей-офф.

Команда Отмара Хитцфельда заняла итоговую третью строчку в группе H, а испанский коллектив под руководством Висенте дель Боске набрал шесть очков в оставшихся поединках с Чили и Гондурасом, пробился в плей-офф ЧМ-2010 с первого места, но что самое главное — в итоге стал триумфатором того мундиаля.

Испания — Швейцария 0:1

Гол: Желсон, 52 Испания: Касильяс, Рамос, Пике, Пуйоль, Капдевила, Бускетс (Торрес, 62), Давид Силва (Навас, 62), Хаби Алонсо, Иньеста (Педро, 77), Хави, Вилья

Швейцария: Бенальо, Лихштайнер, Сендерос (фон Берген, 36), Грихтинг, Циглер, Инлер, Хуггель, Желсон, Барнетта (Эггиманн, 90+2), Нкуфо, Дердийок (Хакан Якин, 79)



Предупреждения: Грихтинг, Циглер, Бенальо, Хакан Якин

Испания — Швейцария. 1:1. Товарищеский матч в 2018 году

После чемпионата мира в ЮАР сборным Испании и Швейцарии не удавалось встретиться на футбольном поле восемь лет, пока в 2018 году команды не провели товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Обменявшись забитыми мячами по ходу встречи, выявить сильнейшего тогда командам так и не удалось. За Испанию взятием ворот отметился Альваро Одриосола в первом тайме, а после перерыва Рикардо Родригес вернул паритет на табло и установил итоговый результат контрольного поединка.

Испания — Швейцария 1:1

Голы: Одриосола, 29 — Родригес, 62

Испания: Де Хеа, Одриосола (Начо, 70), Пике, Аспиликуэта, Альба (Монреаль, 78), Коке, Иньеста (Сауль, 55), Тиаго Алькантара, Давид Силва (Асенсио, 60), Диего Коста (Родриго, 60), Аспас (Васкес, 46).

Швейцария: Зоммер, Родригес (Мубандже, 78), Аканджи, Шер (Джуру, 46), Лихтштайнер (Ланг, 63), Джемаили (Эмболо, 46), Бехрами (Фернандес, 63), Цубер, Закария, Шакири, Сеферович (Дрмич, 46).

Предупреждения: Сауль — Цубер

Испания — Швейцария. 1:0, 1:1. Лига наций УЕФА-2020/21, групповой этап дивизиона А Ну а завершим мы наше небольшое погружение в историю противостояний Испании и Швейцарии матчами, которые еще не успели стереться с нашей памяти. Последние два поединка этих команд прошли осенью 2020 года в рамках группового этапа элитного дивизиона Лиги наций, который вспоминается всеми украинскими болельщиками с горечью и породил множество шуток про "кантонов" и "кабинетные войны". Попав в одну группу с Украиной и Германией, испанцам удалось набрать четыре очка в двух матчах против Швейцарии и занять итоговое первое место в группе. Можно сказать, что эта самая ничья помогла швейцарцам в итоге расположиться на третьей строчке и остаться в элите Лиги наций, если, конечно, не говорить о несостоявшемся последнем поединке с Украиной, которой присудили очень спорное техническое поражение из-за положительных тестов на Covid-19 накануне матча. Испания - Швейцария 1:0

Гол: Оярсабаль, 14 Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, П. Торрес, Гайя, Мерино, Бускетс, Оярсабаль (Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Ф. Торрес (Родри, 88), Фати (Траоре, 57) Швейцария: Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Шер, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Соу (Варгас, 60), Джака, Фройлер (Фернандеш, 86), Сеферович, Мехмеди (Шакири, 60) Предупреждения: Мерино — Шер, Фройлер

Швейцария — Испания 1:1

Голы: Фройлер, 26 — Жерар Морено, 89

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Шакири (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагич, 84), Эмболо (Мехмеди, 90).

Испания: Унаи Симон, Сержи Роберто, Пау Торрес, Регилон, Рамос, Фабиан Руис (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Мерино (Жерар Морено, 81).

Предупреждения: Эльведи, Эмболо, Фройлер.

Удаление: Эльведи, 79.