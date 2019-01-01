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Швейцария — Испания: история противостояний

Football.ua предлагает вспомнить последние встречи швейцарцев и испанцев накануне их матча на Евро-2020.

Швейцария — Испания
Швейцария — ИспанияИсточник: История матчей

Нынешний розыгрыш чемпионата Европы постепенно подходит к своему завершающему этапу. Уже сегодня, 2 июля, определятся первые два полуфиналиста. Сборная Швейцарии удивила в 1/8 финала турнира, выбив по итогам серии пенальти действующих чемпионов мира — Францию, однако в четвертьфинале подопечных Владимира Петковича ожидает очередное непростое испытание в лице национальной команды Испании.

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За всю историю швейцарцы и испанцы провели 22 очных противостояния, подавляющее большинство из которых состоялись еще в прошлом столетии, тогда как всего четыре — в 21 веке. Именно эти матчи мы и предлагаем вам вспомнить ввиду их предстоящей встречи в 1/4 финала Евро-2020.

Испания — Швейцария. 0:1. Матч чемпионата мира-2010, групповой этап

Если посмотреть на общую картину поединков между Испанией и Швейцарией, то не заметить историческое доминирование "Фурии Роха" попросту невозможно. Швейцарцам лишь единожды в своей истории удавалось покинуть поле в качестве победителей по итогам матча с испанцами, а произошло это в первом туре группового этапа ЧМ-2010.

Победителя тогда определил единственный гол Желсона на 52-й минуте, но, как мы знаем, этой сенсационной победы впоследствии оказалось недостаточно Швейцарии для того, чтобы пробиться в плей-офф.

Команда Отмара Хитцфельда заняла итоговую третью строчку в группе H, а испанский коллектив под руководством Висенте дель Боске набрал шесть очков в оставшихся поединках с Чили и Гондурасом, пробился в плей-офф ЧМ-2010 с первого места, но что самое главное — в итоге стал триумфатором того мундиаля.

Испания — Швейцария 0:1
Гол: Желсон, 52
 
Испания: Касильяс, Рамос, Пике, Пуйоль, Капдевила, Бускетс (Торрес, 62), Давид Силва (Навас, 62), Хаби Алонсо, Иньеста (Педро, 77), Хави, Вилья


Швейцария: Бенальо, Лихштайнер, Сендерос (фон Берген, 36), Грихтинг, Циглер, Инлер, Хуггель, Желсон, Барнетта (Эггиманн, 90+2), Нкуфо, Дердийок (Хакан Якин, 79)

Предупреждения: Грихтинг, Циглер, Бенальо, Хакан Якин

Испания — Швейцария. 1:1. Товарищеский матч в 2018 году

После чемпионата мира в ЮАР сборным Испании и Швейцарии не удавалось встретиться на футбольном поле восемь лет, пока в 2018 году команды не провели товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Обменявшись забитыми мячами по ходу встречи, выявить сильнейшего тогда командам так и не удалось. За Испанию взятием ворот отметился Альваро Одриосола в первом тайме, а после перерыва Рикардо Родригес вернул паритет на табло и установил итоговый результат контрольного поединка.

Испания — Швейцария 1:1
Голы: Одриосола, 29 — Родригес, 62
Испания: Де Хеа, Одриосола (Начо, 70), Пике, Аспиликуэта, Альба (Монреаль, 78), Коке, Иньеста (Сауль, 55), Тиаго Алькантара, Давид Силва (Асенсио, 60), Диего Коста (Родриго, 60), Аспас (Васкес, 46).
Швейцария: Зоммер, Родригес (Мубандже, 78), Аканджи, Шер (Джуру, 46), Лихтштайнер (Ланг, 63), Джемаили (Эмболо, 46), Бехрами (Фернандес, 63), Цубер, Закария, Шакири, Сеферович (Дрмич, 46).
Предупреждения: Сауль — Цубер

Испания — Швейцария. 1:0, 1:1. Лига наций УЕФА-2020/21, групповой этап дивизиона А

Ну а завершим мы наше небольшое погружение в историю противостояний Испании и Швейцарии матчами, которые еще не успели стереться с нашей памяти. Последние два поединка этих команд прошли осенью 2020 года в рамках группового этапа элитного дивизиона Лиги наций, который вспоминается всеми украинскими болельщиками с горечью и породил множество шуток про "кантонов" и "кабинетные войны".

Попав в одну группу с Украиной и Германией, испанцам удалось набрать четыре очка в двух матчах против Швейцарии и занять итоговое первое место в группе.

Можно сказать, что эта самая ничья помогла швейцарцам в итоге расположиться на третьей строчке и остаться в элите Лиги наций, если, конечно, не говорить о несостоявшемся последнем поединке с Украиной, которой присудили очень спорное техническое поражение из-за положительных тестов на Covid-19 накануне матча.

Испания - Швейцария 1:0
Гол: Оярсабаль, 14

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, П. Торрес, Гайя, Мерино, Бускетс, Оярсабаль (Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Ф. Торрес (Родри, 88), Фати (Траоре, 57)

Швейцария: Зоммер, Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Шер, Родригес, Бенито (Цубер, 81), Соу (Варгас, 60), Джака, Фройлер (Фернандеш, 86), Сеферович, Мехмеди (Шакири, 60)

Предупреждения: Мерино — Шер, Фройлер

Швейцария — Испания 1:1
Голы: Фройлер, 26 — Жерар Морено, 89

Швейцария: Зоммер, Родригес, Эльведи, Аканджи, Шакири (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагич, 84), Эмболо (Мехмеди, 90).

Испания: Унаи Симон, Сержи Роберто, Пау Торрес, Регилон, Рамос, Фабиан Руис (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Мерино (Жерар Морено, 81).

Предупреждения: Эльведи, Эмболо, Фройлер.
Удаление: Эльведи, 79.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2