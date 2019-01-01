27 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Португалия
ПОР
0
28 Июн
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Хорватия
ХОР
3
Испания
ИСП
5
28 Июн
22:00
Франция
ФРА
3
Швейцария
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3
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
2
Германия
ГЕР
0
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
1
Украина
УКР
2
2 Июл
19:00
Швейцария
ШВЦ
Испания
ИСП
2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
Италия
ИТА
3 Июл
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Чехия
ЧЕХ
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ДАН
3 Июл
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Англия
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Степаненко — о матче со Швецией: Мы все сказали Беседину, что это его победа

Украинец поделился впечатлениями от прохода в следующую стадию чемпионата Европы накануне поединка с "тремя львами".

Тарас Степаненко (справа), getty images
Тарас Степаненко (справа), getty images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о сложности сборов, эмоциях от победы над Швецией и подготовке к матчу с Англией.

"После матча со Швецией был тяжелый день, все были уставшие. В Риме нас все приветствовали, и итальянцы, и туристы. Около отеля было много украинцев, которые поздравляли нас. Было очень приятно. Думаю, что в Италии у нас будет хорошая поддержка.

Как себя чувствую после выхода в 1/4? Честно, давно не испытывал таких эмоций. Тем более, победа на последних секундах в таком напряженном матче, травма Беседина. Думаю, для нашей страны это шаг вперед, который дает нам надежду продолжать дальше.

После матча в раздевалке я сказал Артему (Беседину — ред.), что это его победа. Ведь это он заработал на себе важное удаление. То, в какой стык он пошел, получил травму, вылилось в то, что мы сейчас 1/4. Мы все сказали ему, что это его победа.

На сборах очень тяжело, много сидишь в закрытом пространстве. После перелета в Италию стало немного проще, разгрузилась голова. После побед восстановление проходит гораздо проще и быстрее, поэтому все хорошо", — сказал украинский хавбек для vZbirna.

 Ранее сообщалось, что Александр Зубков вернется в общую группу за день до матча с Англией.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2