Степаненко — о матче со Швецией: Мы все сказали Беседину, что это его победа

Украинец поделился впечатлениями от прохода в следующую стадию чемпионата Европы накануне поединка с "тремя львами".

Тарас Степаненко (справа), getty images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о сложности сборов, эмоциях от победы над Швецией и подготовке к матчу с Англией.

"После матча со Швецией был тяжелый день, все были уставшие. В Риме нас все приветствовали, и итальянцы, и туристы. Около отеля было много украинцев, которые поздравляли нас. Было очень приятно. Думаю, что в Италии у нас будет хорошая поддержка.

Как себя чувствую после выхода в 1/4? Честно, давно не испытывал таких эмоций. Тем более, победа на последних секундах в таком напряженном матче, травма Беседина. Думаю, для нашей страны это шаг вперед, который дает нам надежду продолжать дальше.

После матча в раздевалке я сказал Артему (Беседину — ред.), что это его победа. Ведь это он заработал на себе важное удаление. То, в какой стык он пошел, получил травму, вылилось в то, что мы сейчас 1/4. Мы все сказали ему, что это его победа.

На сборах очень тяжело, много сидишь в закрытом пространстве. После перелета в Италию стало немного проще, разгрузилась голова. После побед восстановление проходит гораздо проще и быстрее, поэтому все хорошо", — сказал украинский хавбек для vZbirna.

Ранее сообщалось, что Александр Зубков вернется в общую группу за день до матча с Англией.

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