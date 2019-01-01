Витсель: У нас больше индивидуально сильных игроков, но Италия сильна командой

Бельгийский хавбек высоко отозвался о своем предстоящем сопернике на чемпионате Европы.

Аксель Витсель, getty images

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель высказался накануне матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии.

"Италия обладает очень сильной полузащитой, они заслуживают похвалы. Им нравится управлять игрой, но и нам тоже. Завтра в середине поля будет тяжело, с нетерпением жду возможности проверить силы на фоне игроков такого уровня.

Думаю, у нас больше индивидуально сильных игроков, но Италия сильна командой. Будет тяжелая битва. Но нам не нужно бояться. Мы не можем играть так, как делали это в последние 20 минут против Португалии, где перестали играть в футбол и просто защищались. С Италией это не сработает", — сказал хавбек.

Напомним, что Англия сыграет с Италией в Мюнхене сегодня, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.

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