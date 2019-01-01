Бельгия — Италия: история противостояний
Football.ua предлагает вспомнить последние встречи бельгийцев и итальянцев накануне их матча на Евро-2020.
Нынешний розыгрыш чемпионата Европы постепенно подходит к своему завершающему этапу. Уже сегодня, 2 июля, определятся первые два полуфиналиста. Сборные Бельгии и Италии справедливо считаются одними из главных претендентов на завоевание трофея Евро-2020, но продолжить свой путь вверх по турнирной сетке сможет только одна из этих команд.
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За всю историю бельгийцы и итальянцы довольно часто сходились в очных противостояниях (22 раза), но большинство из них прошли еще в прошлом столетии. Мы же вспомним все их четыре матча, которые состоялись в 21 веке.
Италия — Бельгия. 2:0. Евро-2000, групповой этап
Чемпионат Европы в 2000 году стал для Бельгии домашним, однако на результатах главной команды страны это никак не отразилось в положительном ключе. После победного старта в матче со Швецией хозяева турнира встретились со сборной Италии во втором туре группового этапа Евро-2020, в составе которой сегодня мы можем наблюдать множество легендарных фамилий.
Бельгийцы пребывали в статусе аутсайдера накануне встречи, что и отразилось на итоговом результате. Сборная Италии отправила в ворота соперника два безответных мяча, авторами которых стали Тотти и Фьоре, и досрочно гарантировала себе выход в стадию плей-офф турнира.
В заключительном матче группового этапа сборная Бельгии потерпела поражение от Турции и вылетела из турнира, заняв третье место в квартете B. Национальная команда Италии, в свою очередь, добралась до финала, где уступила Франции по итогам дополнительного времени. Спустя шесть лет итальянцы отдадут французам должок в легендарном финале мундиаля в Германии.
Италия — Бельгия 2:0
Голы: Тотти, 6, Фьоре, 66
Италия: Тольдо, Каннаваро, Неста, Юлиано, Дзамбротта, Мальдини (к), Альбертини, Конте, Фьоре (Амброзини 83), Тотти (Дель Пьеро 63), Индзаги (Дельвеккио 77)
Бельгия: де Вильде, Сталенс (к), Дефляндр, Валгарен, ван Керкховен (Хендрикс 46), Вандерхаге, Верхейен (M. Мпенза 67), Гоор, Вильмотс, Э. Мпенза, Струпар (Нилис 58)
Предупреждения: Конте, Дзамбротта - Вильмотс.
Италия — Бельгия. 3:1. Товарищеский матч в 2008 году
После Евро-2000 сборные Италии и Бельгии не проводили между собой поединков аж восемь лет, пока в 2008 году им не пришлось встретиться в матче товарищеского характера в рамках подготовки к Евро-2008.
Несмотря на то, что после их последней встречи прошел довольно продолжительный период времени, на расклад сил это никак существенно не повлияло.
Итальянцы, которых тогда возглавлял Роберто Донадони, по-прежнему считались явными фаворитами, что они вновь подтвердили и в самом матче. Единственное, что футболистам сборной Бельгии удалось продемонстрировать в том спарринге, — гол "престижа" в компенсированное ко второму тайму время, который и установил окончательный результат — 3:1.
Италия — Бельгия 3:1
Голы: Ди Натале, 9, 41, Каморанези, 49 — Сонк, 90+
Италия (старт): Буффон, Дзамбротта, Каннаваро, Матерацци, Оддо, Гаттузо, Пирло, Де Росси, Ди Натале, Тони, Каморанези
Бельгия (старт): Вандебуч, ван Дамм, ван Бюйтен, Жилле, Вертонген, Феллаини, Грегуар, Свертс, Герартс, Мусса Дембеле, Пьерони
Бельгия — Италия. 3:1. Товарищеский матч в 2015 году
В 2015 году "золотое поколение" сборной Бельгии начало набирать обороты и завоевывать статус команды с приставкой "топ", тогда как сборная Италии, как и весь итальянский футбол в целом, переживал не лучшие времена.
Если в 2008 году итальянцы уверенно разобрались с соперником в спарринге, то уже спустя семь лет положение дел кардинально изменилось в противоположную сторону.
Несмотря на ранний гол Кандревы на 3-й минуте матча, впоследствии бельгийцам удалось не только отыграть отставание, но и одержать победу со счетом 3:1. Забитыми мячами за "красных дьяволов" тогда отличились Вертонген, Де Брюйне и Батшуайи.
Бельгия - Италия 3:1
Голы: Вертонген, 13, Де Брюйне, 74, Батшуайи, 82 — Кандрева, 3
Бельгия — Италия. 0:2. Евро-2016, групповой этап
Последняя встреча сборных Бельгии и Италии состоялась в рамках группового этапа прошлого чемпионата Европы, который прошел в Португалии. В 2016 году регламент турнира уже позволял командам попасть в плей-офф с третьего места, но как бельгийцам, так и итальянцам данная опция не понадобилась.
Сборная Италии стартовала на Евро-2020 уверенной победой над Бельгией, которую удалось добыть благодаря двум безответным мячам в исполнении Джаккерини и Грациано Пелле. Добытые три очка над прямым конкурентом оставляли подопечным Антонио Конте неплохие шансы на плей-офф, куда они впоследствии попали с первого места в группе.
Национальная команда Бельгии, в свою очередь, реабилитировалась за поражение двумя победами над Ирландией и Швецией, что позволило ей напрямую выйти из группы со второй строчки. Только вот завершили бельгийцы свой путь на Евро-2016 на стадии 1/4 финала, весьма неожиданно вылетев от Уэльса. Аналогичным результатом смогли похвастаться и итальянцы, вылетевшие от Германии в четвертьфинале по итогам серии пенальти.
Бельгия — Италия 0:2
Голы: Джаккерини, 32, Пелле, 90+3
Бельгия: Куртуа, Симан (Карраско, 76), Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан (Мертенс, 62), де Брейне, Феллаини, Азар, Ромелу Лукаку (Ориги, 72)
Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Т. Мотта, 78), Джаккерини, Дармиан (Де Шильо, 58), Пелле, Эдер (Иммобиле, 75)
Предупреждения: Вертонген — Кьеллини, Эдер, Бонуччи, Т. Мотта
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