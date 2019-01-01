Де Брюйне восстановился от травмы и сможет сыграть с Италией
Ключевой футболист команды Роберто Мартинеса готов к поединку.
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне сможет принять участие в матче 1/4 финала Евро-2020 против Италии.
Футболист травмировался во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии, однако, по информации источника, успел восстановиться и готов помочь своей национальной команде.
Сообщается, что хавбек даже может выйти в старте в матче с Италией.
Напомним, что матч Бельгия — Италия состоится сегодня, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о состоянии ключевых игроков своей команды.
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