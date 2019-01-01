Зинченко обошел Леоненко, Алиева, Цыганкова и Малиновского по голам за сборную
Гол в ворота шведов поднял хавбека в исторической таблице.
Александр Зинченко, getty images
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отметился голом в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020.
Для украинца это взятие ворот стало 7 в составе национальной команды.
По информации источника, по этому показателю Зинченко обошел Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского – у всех по 6 мячей.
Украинец сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичем, у обоих тоже по 7 голов.
Напомним, что Зинченко попал в сборную 1/8 финала чемпионата Европы по версии WhoScored.
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