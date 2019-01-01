Зинченко обошел Леоненко, Алиева, Цыганкова и Малиновского по голам за сборную

Гол в ворота шведов поднял хавбека в исторической таблице.

Александр Зинченко, getty images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отметился голом в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020.

Для украинца это взятие ворот стало 7 в составе национальной команды.

По информации источника, по этому показателю Зинченко обошел Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского – у всех по 6 мячей.

Украинец сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичем, у обоих тоже по 7 голов.

Напомним, что Зинченко попал в сборную 1/8 финала чемпионата Европы по версии WhoScored.

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