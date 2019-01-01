Шадли поменяли спустя пять минут после выхода на поле
Футболист травмировался в матче против Италии.
Насер Шадли, Getty Images
В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Бельгии встречается против сборной Италии.
На 69 минуте на поле появился вингер Насер Шадли, заменив защитника Тома Менье.
Однако через пять минут футболист получил травму и вынужден был покинуть поле. Бельгиец успел сделать только три касания мяча.
Смотрите видео голов и обзор матча Бельгия — Италия на Football.ua.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021