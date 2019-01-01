Спинаццола получил травму в матче с Бельгией
Итальянский защитник не смог продолжить поединок.
Леонардо Спинаццола, getty images
Сборная Италии в рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы одолела сборную Бельгии со счетом 2:1.
Несмотря на удачный результат, не обошлось и без негатива — повреждение получил лидер команды Спинаццола.
Итальянский защитник получил повреждение в безобидном эпизоде, но покидать поле ему пришлось на носилках.
Отметим, что в полуфинале чемпионата Европы сборная Италии сыграет против Испании.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италии против Бельгии.
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