Манчини: Италии не было слишком тяжело, победа абсолютно заслуженная
Главный тренер итальянцев дал комментарий после матча.
Сборная Италии в рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы одолела сборную Бельгии со счетом 2:1.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команда сыграла безупречно и добилась заслуженной победы.
"Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это сегодня и произошло.
Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но, чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней", — приводит слова Роберто Манчини официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италии против Бельгии.
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