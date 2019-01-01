Манчини: Италии не было слишком тяжело, победа абсолютно заслуженная

Главный тренер итальянцев дал комментарий после матча.

Роберто Манчини, getty images

Сборная Италии в рамках поединка четвертьфинала чемпионата Европы одолела сборную Бельгии со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команда сыграла безупречно и добилась заслуженной победы.

"Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная Бельгии, необходимо сыграть безупречно — именно это сегодня и произошло.

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди — сборная Испании, но, чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней", — приводит слова Роберто Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Италии против Бельгии.