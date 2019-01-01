Шакири: Пенальти — это всегда немного лотерея
Хавбек национальной команды Швейцарии прокомментировал вылет с чемпионата Европы.
Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири высказался после поражения от Испании в матче 1/4 финала Евро-2020.
"Я очень горжусь командой. Пенальти всегда немного лотерея. Я нервничал, когда следил за серией.
Думаю, нам сегодня чуть-чуть не хватило удачи", – сказал хавбек.
Ранее полузащитник сборной Испании Коке поделился мнением об игре своего партнера по команде Педри.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Швейцария — Испания (1:1 (1:3)).
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