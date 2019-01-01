Тренер Дании Хьюлманд: Мы мечтаем выиграть что-нибудь большое, вдохновить и воодушевить

Наставник датчан поделился мыслями в преддверии поединка чемпионата Европы.

Каспер Хьюлманд, getty images

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался о предстоящем матче против Чехии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

"Я не могу никуда двигаться без мотивации. Мы делаем это для всей Дании. У нас две мечты: выиграть что-нибудь большое, вдохновить и воодушевить.

У нас есть свои принципы и своя философия. Но кроме этого нужно учитывать такие вещи, как тактику, позиции и индивидуальное мастерство. Всегда есть возможность что-то варьировать в тактике.

Мы всегда стараемся задать игрокам верное направление для работы, и встреча с Чехией в этом смысле не исключение", – сказал Хьюлманд.

Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.