Тренер Дании Хьюлманд: Мы мечтаем выиграть что-нибудь большое, вдохновить и воодушевить
Наставник датчан поделился мыслями в преддверии поединка чемпионата Европы.
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд высказался о предстоящем матче против Чехии в рамках 1/4 финала Евро-2020.
"Я не могу никуда двигаться без мотивации. Мы делаем это для всей Дании. У нас две мечты: выиграть что-нибудь большое, вдохновить и воодушевить.
У нас есть свои принципы и своя философия. Но кроме этого нужно учитывать такие вещи, как тактику, позиции и индивидуальное мастерство. Всегда есть возможность что-то варьировать в тактике.
Мы всегда стараемся задать игрокам верное направление для работы, и встреча с Чехией в этом смысле не исключение", – сказал Хьюлманд.
Напомним, что матч Чехия — Дания состоится сегодня, 3 июля, в Баку. Стартовый свисток — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.
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