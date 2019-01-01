Бущан — о победе над Швецией: Кто-то был более сдержан, а некоторые даже устроили танцы

Украинский голкипер вспомнил о вырванной победе над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы.

Сейв Георгия Бущана в матче против Швеции, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией.

Украинский вратарь Георгий Бущан вспомнил об этом матче, в котором его команде удалось вырвать историческую победу на 121-й минуте встречи.

"В первую очередь — гордость! Гордость, что я в форме национальной сборной представляю нашу страну на международной арене. И огромная радость, что мы смогли подарить праздник всей стране. Мы чувствовали поддержку наших болельщиков на протяжении всего турнира. Мы тоже смотрим интернет, видели, как за нас болеют в разных городах, и именно это, наверное, для нас было тяжелее всего [перед матчем со шведами] — морально перед людьми — видеть, как нас поддерживают, а у нас что-то не получается".

"Ну, и лично для меня — после всех прошлых сложностей, включая COVID — этот год выходит просто топовым: я счастлив. В раздевалке, конечно, было прекрасное настроение. Кто-то был более сдержан, а кто-то более раскован, некоторые даже устроили танцы. Но на следующий день мы вылетели в Рим и полностью сосредоточились на подготовке к Англии", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.