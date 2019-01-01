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Бущан — о победе над Швецией: Кто-то был более сдержан, а некоторые даже устроили танцы

Украинский голкипер вспомнил о вырванной победе над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы.

Сейв Георгия Бущана в матче против Швеции, Getty Images
Сейв Георгия Бущана в матче против Швеции, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией в дополнительное время и вышла в следующую стадию турнира, где встретится с Англией.

Украинский вратарь Георгий Бущан вспомнил об этом матче, в котором его команде удалось вырвать историческую победу на 121-й минуте встречи.

"В первую очередь — гордость! Гордость, что я в форме национальной сборной представляю нашу страну на международной арене. И огромная радость, что мы смогли подарить праздник всей стране. Мы чувствовали поддержку наших болельщиков на протяжении всего турнира. Мы тоже смотрим интернет, видели, как за нас болеют в разных городах, и именно это, наверное, для нас было тяжелее всего [перед матчем со шведами] — морально перед людьми — видеть, как нас поддерживают, а у нас что-то не получается".

"Ну, и лично для меня — после всех прошлых сложностей, включая COVID — этот год выходит просто топовым: я счастлив. В раздевалке, конечно, было прекрасное настроение. Кто-то был более сдержан, а кто-то более раскован, некоторые даже устроили танцы. Но на следующий день мы вылетели в Рим и полностью сосредоточились на подготовке к Англии", — приводит слова Бущана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
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