Стоунз: У Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов в предыдущих матчах
Игрок "трех львов" высказался о своем сопернике в предстоящем поединке чемпионата Европы.
Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Украины.
"Если сможем пройти весь путь до конца и выиграть турнир, не пропустив, это станет большим достижением в истории, но впереди у нас сильный соперник, и пока мы сосредоточены только на этой игре.
Я знаю, что у Украины хорошая команда, которая забила пару отличных голов в предыдущих матчах", —сказал англичанин.
Ранее украинский голкипер Георгий Бущан прокомментировал свою впечатляющую форму во время нынешнего розыгрыша чемпионата Европы, а также статус "первого номера".
Напомним, матч Украина — Англия состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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