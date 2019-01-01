Чехия — Дания 1:2 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании одержала победу над Чехией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится в победителем матча Украина — Англия.
Датчане отправили в ворота соперника два мяча, чего оказалось достаточно для достижения положительного результата.
Видео голов и обзор матча:
Чехия — Дания 1:2
Голы: Шик, 49 — Дилейни, 5, Дольберг, 42
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил — Голеш (Янкто, 46), Соучек — Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) — Шик (Выдра, 79).
Дания: Шмайхель — Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Мехле — Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).
Предупреждения: Крменчик, Калас.
Комментарии
03:07:2021
06:07:2021
03:07:2021
02:07:2021
02:07:2021
29:06:2021
29:06:2021
28:06:2021
28:06:2021
27:06:2021
27:06:2021
26:06:2021
26:06:2021
23:06:2021
23:06:2021
22:06:2021
22:06:2021
21:06:2021
21:06:2021
20:06:2021
20:06:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
15:06:2021
15:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021