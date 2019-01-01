Чехия — Дания 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Чехия - Дания, getty images

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании одержала победу над Чехией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится в победителем матча Украина — Англия.

Датчане отправили в ворота соперника два мяча, чего оказалось достаточно для достижения положительного результата.

Видео голов и обзор матча:

Чехия — Дания 1:2

Голы: Шик, 49 — Дилейни, 5, Дольберг, 42



Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил — Голеш (Янкто, 46), Соучек — Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) — Шик (Выдра, 79).



Дания: Шмайхель — Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Мехле — Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).



Предупреждения: Крменчик, Калас.