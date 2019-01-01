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Чехия — Дания 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Чехия - Дания, getty images
Чехия - Дания, getty images

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Дании одержала победу над Чехией и вышла в следующую стадию турнира, где встретится в победителем матча Украина — Англия.

Датчане отправили в ворота соперника два мяча, чего оказалось достаточно для достижения положительного результата.

Видео голов и обзор матча:

Чехия — Дания 1:2
Голы: Шик, 49 — Дилейни, 5, Дольберг, 42

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил — Голеш (Янкто, 46), Соучек — Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80) — Шик (Выдра, 79).

Дания: Шмайхель — Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Вестергор — Стригер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Мехле — Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).

Предупреждения: Крменчик, Калас.

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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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