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Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

Смотрите забитые голы на Football.ua.

Украина - Англия, Getty Images
Украина - Англия, Getty Images

В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Украины уступила сборной Англии со счетом 0:4.

В первом тайме англичане вышли вперед — гол на счету Кейна. Однако во втором тайме англичане сумели забить уже трижды. Голы на счету Магуайра, Кейна и Хендерсона.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Украина — Англия 0:4
Голы: Кейн, 5, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) — Филлипс (Беллингэм, 65), Райс (Хендерсон, 57), Маунт — Санчо, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65).

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
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Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2