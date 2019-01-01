Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча
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В рамках четвертьфинала Евро-2020 сборная Украины уступила сборной Англии со счетом 0:4.
В первом тайме англичане вышли вперед — гол на счету Кейна. Однако во втором тайме англичане сумели забить уже трижды. Голы на счету Магуайра, Кейна и Хендерсона.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Украина — Англия 0:4
Голы: Кейн, 5, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук.
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) — Филлипс (Беллингэм, 65), Райс (Хендерсон, 57), Маунт — Санчо, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65).
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