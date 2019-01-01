Шевченко: Мы создавали моменты, но есть разница в классе
Специалист поделился мнением об игре.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в четвертьфинале Евро-2020 от сборной Англии (0:4).
"Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Мы знали, что на втором этаже у англичан преимущество. Потеря Кривцова... Ощутимая потеря. Он мог составить конкуренцию на втором этаже.
Ошибки... Команда не отказывалась от своих принципов. Мы создавали моменты, но есть разница в классе. Англия использовала преимущество".
"Если бы у нас укомплектована команда была лучше, если бы ребята приехали в лучшем состоянии... Все равно было бы тяжело повторить тот результат, которого мы достигли.
Я не буду сейчас подбивать итоги Евро. Когда прилетим в Киев, поговорим о плюсах и минусах нашей игры на турнире", — сказал Шевченко.
Видео голов и обзор матча Украина — Англия можно смотреть на Football.ua.
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