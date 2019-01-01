Забарный: Считаю, что мы хорошо провели турнир, но могли и большего достичь

Футболист рассказал о матче с англичанами.

Шевченко и Забарный, Getty Images

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от Англии в 1/4 финала Евро-2020 (0:4).

"Знали, что будет сложно, готовились. На первых минутах утрата концентрации. Забили нам и на старте первого, и на старте второго тайма.

Мы старались. Я считаю, что мы хорошо провели турнир, но могли и большего достичь. Я горжусь командой".

"Гарри Кейн? У них все игроки сильные. На поле все сложнее, чем на теории. Можно соперника выучить, но на поле все иначе.

Я считаю, что Украина старалась. Пропустили три мяча со второго этажа — будет работать над этим".

"Это Евро мне запомнилось поддержкой болельщиков. У нас были и хорошие, и плохие игры, но болельщики нас поднимали. Теперь будем готовиться к другим турнирам", — сказал Забарный.

Видео голов и обзор матча Украина — Англия можно смотреть на Football.ua.



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