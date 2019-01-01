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Макаренко — лучший в сборной Украины, Кейн — MVP матча по версии WhoScored

Портал раздал оценки футболистам после игры.

Макаренко и Рашфорд, Getty Images
Макаренко и Рашфорд, Getty Images

В рамках последнего четвертьфинального матча евро-2020 сборная Англии переиграла сборную Украины со счетом 0:4.

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, после матча оценил выступления футболистов обеих команд.

В составе сборной Украины лучшим на поле стал Евгений Макаренко. Действия украинца, который вышел на замену на 64 минуте, оценили в 6,9. 

Худшие игроки по версии портала — Георгий Бущан и Александр Караваев. У них балл — 5,3.

Men of the match — форвард сборной Англии Харри Кейн. Он оформил дубли и получил справедливые 9,3.


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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2