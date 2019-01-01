Макаренко — лучший в сборной Украины, Кейн — MVP матча по версии WhoScored
Портал раздал оценки футболистам после игры.
В рамках последнего четвертьфинального матча евро-2020 сборная Англии переиграла сборную Украины со счетом 0:4.
Авторитетный портал WhoScored, по традиции, после матча оценил выступления футболистов обеих команд.
В составе сборной Украины лучшим на поле стал Евгений Макаренко. Действия украинца, который вышел на замену на 64 минуте, оценили в 6,9.
Худшие игроки по версии портала — Георгий Бущан и Александр Караваев. У них балл — 5,3.
Men of the match — форвард сборной Англии Харри Кейн. Он оформил дубли и получил справедливые 9,3.
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