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Сборная Англии впервые в истории не пропустила в семи матчах подряд

Также англичане первыми в истории начали турнир с пяти сухих матчей подряд.

Украина - Англия, Getty Images
Украина - Англия, Getty Images

Сборная Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 уверенно обыграла национальную команду Украины со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Англии провела свой седьмой матч подряд, в которой "львы" сохранили свои ворота на замке и для нее это рекордный показатель. Серия англичан без пропущенных мячей достигла отметки в 662 минуты.

Также команда Гарета Саутгейта до сих пор не пропустила на турнире ни одного мяча. На групповом этапе англичане обыграли Хорватию и Чехию (оба матча — 1:0), а также расписали мировую с Шотландией (0:0). В 1/8 финала "львы" победили Германию (2:0).

По информации Squawka Football, сборная Англии стала первой национальной командой, которая начала чемпионат Европы с пяти сухих матчей кряду.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет против Дании, которая в четвертьфинале прошла Чехию (2:1). Игра состоится 7 июля.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2