Сборная Англии впервые в истории не пропустила в семи матчах подряд

Также англичане первыми в истории начали турнир с пяти сухих матчей подряд.

Украина - Англия, Getty Images

Сборная Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020 уверенно обыграла национальную команду Украины со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Англии провела свой седьмой матч подряд, в которой "львы" сохранили свои ворота на замке и для нее это рекордный показатель. Серия англичан без пропущенных мячей достигла отметки в 662 минуты.

Также команда Гарета Саутгейта до сих пор не пропустила на турнире ни одного мяча. На групповом этапе англичане обыграли Хорватию и Чехию (оба матча — 1:0), а также расписали мировую с Шотландией (0:0). В 1/8 финала "львы" победили Германию (2:0).

По информации Squawka Football, сборная Англии стала первой национальной командой, которая начала чемпионат Европы с пяти сухих матчей кряду.

В полуфинале Евро-2020 сборная Англии сыграет против Дании, которая в четвертьфинале прошла Чехию (2:1). Игра состоится 7 июля.