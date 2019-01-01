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Стала известна сумма призовых сборной Украины на Евро-2020

УАФ получил на свой счет солидную сумму.

Сборная Украины, getty images
Сборная Украины, getty images

Сборная Украины уступила сборной Англии в рамках четвертьфинального поединка и выбыла из турнира.

УЕФА обнародовал суммы призовых сборным на своем официальном сайте. Согласно данным, украинская команда заработала 16 миллионов евро.

Так, за победу над Северной Македонией положено 1,5 миллиона евро, за выход в 1/8 — 2 миллиона евро, в 1/4 — 3,25 миллионов евро. За участие в турнире Украина получит 9,25. Таким образом, суммарные призовые составили 16 миллионов евро.

Напомним, ранее Андрей Павелко заявил, что игроки сборной Украины получат максимальные призовые.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2