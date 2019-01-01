Стала известна сумма призовых сборной Украины на Евро-2020
УАФ получил на свой счет солидную сумму.
Сборная Украины, getty images
Сборная Украины уступила сборной Англии в рамках четвертьфинального поединка и выбыла из турнира.
УЕФА обнародовал суммы призовых сборным на своем официальном сайте. Согласно данным, украинская команда заработала 16 миллионов евро.
Так, за победу над Северной Македонией положено 1,5 миллиона евро, за выход в 1/8 — 2 миллиона евро, в 1/4 — 3,25 миллионов евро. За участие в турнире Украина получит 9,25. Таким образом, суммарные призовые составили 16 миллионов евро.
Напомним, ранее Андрей Павелко заявил, что игроки сборной Украины получат максимальные призовые.
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