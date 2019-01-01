Спинаццоле прооперируют ахилл в Финляндии

Игрок сборной Италии отправился к "волшебнику сухожилий".

Леонардо Спинаццола, Getty Images

Леонардо Спинаццоле, разорвавшему ахиллово сухожилие на Евро-2020, прооперируют ногу в Финляндии.

Как сообщили итальянские СМИ, Леонардо отправился к профессору Сакари Ораве, который специализируется на подобных операциях и известен под прозвищем "волшебник сухожилий".

По предварительной информации, Спинаццоле на восстановление после травмы понадобится год.

Во вторник, 6 июля, сборная Италии сыграет в полуфинале Евро-2020 против Испании на Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.