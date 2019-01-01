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Спинаццоле прооперируют ахилл в Финляндии

Игрок сборной Италии отправился к "волшебнику сухожилий".

Леонардо Спинаццола, Getty Images
Леонардо Спинаццола, Getty Images

Леонардо Спинаццоле, разорвавшему ахиллово сухожилие на Евро-2020, прооперируют ногу в Финляндии.

Как сообщили итальянские СМИ, Леонардо отправился к профессору Сакари Ораве, который специализируется на подобных операциях и известен под прозвищем "волшебник сухожилий".

По предварительной информации, Спинаццоле на восстановление после травмы понадобится год.

Во вторник, 6 июля, сборная Италии сыграет в полуфинале Евро-2020 против Испании на Уэмбли. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
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Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
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Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
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Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
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Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2