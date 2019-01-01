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Сергей Бойко: Брых не стал ничего компенсировать, ведь игроки смирились с результатом

Арбитр ФИФА Сергей Бойко прокомментировал действия арбитра четвертьфинала Украина — Англия.

Феликс Брых, Getty Images
Феликс Брых, Getty Images

По мнению Сергея Бойко, игроки своими действиями дали понять Феликсу Брыху, что не намерены пытаться изменить счет.

"Есть правило по продолжительности матча — два равных тайма по 45 минут, – сказал Бойко в программе на канале Футбол123. – Также сказано о возможности компенсированного времени, однако в последние 5 минут игрового времени футболисты просто перекатывали мяч, показывая тем самым, что согласились с результатом и готовы закончить игру".

"Именно из-за этого и не удалось сделать три замены в составе сборной Украины. Они готовились минуте на 86-й, но из-за простого перекатывания мяча в игре не было пауз для замены".

Феликс Брых завершил матч Украина — Англия сразу по истечении 90 минут игрового времени.

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