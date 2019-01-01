Ярмоленко вскоре проведет 100 игру за сборную Украины

Впереди вингера Вест Хэма всего лишь три игрока.

Сергей Сидорчук (слева) и Андрей Ярмоленко (справа), Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила национальной команде Англии (0:4) и покинула турнир.

Для одного из лидеров "сине-желтых" Андрея Ярмоленко это была 99-я игра в футболке национальной команды и по этому показателю он вышел на четвертое место в рейтинге гвардейцев сборной Украины.

В настоящее время лишь три футболиста провели 100 или больше матчей в составе национальной команды. Это Руслан Ротань — 100 игр, нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко — 111 и Анатолий Тимощук, на счету которого 144 встречи.

Также встреча с англичанами стала 41-й для защитника Николая Матвиенко и полузащитника Сергея Сидорчука. Оба игрока догнали Руслана Малиновского, который делит с ними 30-е место.