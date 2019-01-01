29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
1
Украина
УКР
2
2 Июл
19:00
Швейцария
ШВЦ
1
Испания
ИСП
1
2 Июл
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Италия
ИТА
2
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
1
Дания
ДАН
2
3 Июл
22:00
Украина
УКР
0
Англия
АНГ
4
6 Июл
22:00
Италия
ИТА
Испания
ИСП
7 Июл
21:00
Англия
АНГ
Дания
ДАН

Ярмоленко вскоре проведет 100 игру за сборную Украины

Впереди вингера Вест Хэма всего лишь три игрока.

Сергей Сидорчук (слева) и Андрей Ярмоленко (справа), Getty Images
Сергей Сидорчук (слева) и Андрей Ярмоленко (справа), Getty Images

В четвертьфинальном поединке Евро-2020 сборная Украины разгромно уступила национальной команде Англии (0:4) и покинула турнир.

Для одного из лидеров "сине-желтых" Андрея Ярмоленко это была 99-я игра в футболке национальной команды и по этому показателю он вышел на четвертое место в рейтинге гвардейцев сборной Украины.

В настоящее время лишь три футболиста провели 100 или больше матчей в составе национальной команды. Это Руслан Ротань — 100 игр, нынешний главный тренер сборной Андрей Шевченко — 111 и Анатолий Тимощук, на счету которого 144 встречи.

Также встреча с англичанами стала 41-й для защитника Николая Матвиенко и полузащитника Сергея Сидорчука. Оба игрока догнали Руслана Малиновского, который делит с ними 30-е место.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2