Мората установил два достижения благодаря голу в ворота Италии
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Сборная Испании в рамках поединка 1/2 финала чемпионата Европы играла против сборной Италии и уступила в серии пенальти.
Италия открыла счет на исходе часа игрового времени, но испанцы восстановили паритет благодаря голу Альваро Мораты в конце встречи.
Для нападающего этот гол стал шестым в футболке национальной команды в рамках чемпионатов Европы, благодаря чему он обошел Фернандо Торреса (пять голов).
Отметим, что Альваро Мората также стал первым испанцем, забивавшим три гола на двух чемпионатах Европы подряд и вторым таким игроком в истории турнира после Криштиану Роналду.
В серии послематчевых пенальти Альваро Мората не реализовал свой удар.
Напомним, что испанский нападающий пожаловался на угрозы от болельщиков после матча Испания — Польша.
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