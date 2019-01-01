Испания впервые вылетела на стадии полуфинала Евро
Испанцы впервые в истории выбыли за шаг до решающего матча.
Италия - Испания, getty images
Сборная Испании в рамках поединка 1/2 финала чемпионата Европы играла против сборной Италии и уступила в серии пенальти.
Для испанской национальной команды это оказался первый в истории вылет на стадии полуфинала Евро.
Сборная Испании, помимо матча с Италией, ранее провели еще четыре полуфинала и во всех добились успеха.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Испании.
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