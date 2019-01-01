Кьеза стал лучшим игроком матча Италия — Испания по версии УЕФА
Вингер Ювентуса удостоился почетной награды.
Федерико Кьеза, getty images
Сборная Испании в рамках поединка 1/2 финала чемпионата Европы играла против сборной Италии и уступила в серии пенальти.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, лучшим игроком данной встречи признали автора первого гола в матче — Федерико Кьезу.
Отметим, что Альваро Мората смог ответить на гол итальянца, но подопечные Роберто Манчини оказались более удачливыми в серии пенальти.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча сборной Италии против Испании.
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