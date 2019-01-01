Энрике: Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили "отлично"
Наставник "красной фурии" остался доволен игрой своих подопечных.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.
"Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили "отлично". Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала. Пора им отдохнуть.
У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире.
В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что мы были в числе лучших на этом турнире", — сказал испанский специалист.
Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над Испанией.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).
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