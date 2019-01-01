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Энрике: Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили "отлично"

Наставник "красной фурии" остался доволен игрой своих подопечных.

Луис Энрике, getty images
Луис Энрике, getty images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.

"Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили "отлично". Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала. Пора им отдохнуть.

У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире.

В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что мы были в числе лучших на этом турнире", — сказал испанский специалист.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над Испанией.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2