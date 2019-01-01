Энрике: Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили "отлично"

Наставник "красной фурии" остался доволен игрой своих подопечных.

Луис Энрике, getty images

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.

"Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили "отлично". Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала. Пора им отдохнуть.

У Мораты болела приводящая мышца, но он все равно хотел бить пенальти, и это так много говорит о нем в человеческом плане. Он имел для нас огромное значение на этом турнире.

В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернемся в Испанию с четким пониманием того, что мы были в числе лучших на этом турнире", — сказал испанский специалист.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился эмоциями от победы над Испанией.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

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