Доннарумма: Теперь мы всего в шаге от воплощения мечты
Итальянский голкипер поделился эмоциями от прохода в финал чемпионата Европы.
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от победы над Испанией в матче 1/2 финала Евро-2020.
"Я был спокоен перед серией пенальти, так как знал, что способен помочь команде.
Хочу всех поблагодарить, ведь теперь мы всего в шаге от воплощения мечты. Сборная Испании очень сильна, но этот состав сборной Италии отважен и никогда не сдается", — сказал голкипер.
Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении от Италии.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).
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