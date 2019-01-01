Бускетс: Все сделали из сборной Италии безоговорочного фаворита, но мы продемонстрировали, что превосходим ее

Капитан испанской национальной команды считает, что его сборная была сильнее в полуфинальном поединке чемпионата Европы.

Серхио Бускетс, getty images

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.

"Тут все сделали из сборной Италии безоговорочного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим ее.

В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу — она еще вернется. Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь.

В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остается, — это поздравить Италию", — сказал капитан "красной фурии",

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от победы над Испанией.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

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