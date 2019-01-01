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Бускетс: Все сделали из сборной Италии безоговорочного фаворита, но мы продемонстрировали, что превосходим ее

Капитан испанской национальной команды считает, что его сборная была сильнее в полуфинальном поединке чемпионата Европы.

Серхио Бускетс, getty images
Серхио Бускетс, getty images

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался о поражении от Италии в полуфинальном поединке Евро-2020.

"Тут все сделали из сборной Италии безоговорочного фаворита, однако мы продемонстрировали, что превосходим ее.

В нашей команде много молодых футболистов, и этот опыт пойдет ей на пользу — она еще вернется. Мы навязали то, что хотели: контроль мяча, его возврат сразу после потерь.

В целом в этом матче, я считаю, доминировали мы. Но таков футбол, и все, что нам остается, — это поздравить Италию", — сказал капитан "красной фурии",

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от победы над Испанией.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2