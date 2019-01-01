Бонуччи: В финале нам нужен тот же голод и дух самопожертвования, чтобы спустя много лет вернуть этот трофей домой
Итальянец жаждет победы на чемпионате Европы.
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился эмоциями от победы над Испанией в матче 1/2 финала Евро-2020.
"Это самая сложная игра, в которой я когда-либо участвовал. Я поздравляю Испанию с той игрой, которую они показали, но Италия снова продемонстрировала решимость и способность преодолевать трудные моменты, и лотерея серии пенальти нас вознаградила. Победа, полученная страданиями, всегда самая приятная.
Мы знали, что они в их игре будут сюрпризы, поскольку Луис Энрике делал это несколько раз за свою карьеру.
Остался еще один шаг. Один шаг... То, что мы делаем, невероятно, но мы не должны останавливаться на этом. Мы в финале, и через пять дней нам нужен тот же голод и дух самопожертвования, чтобы спустя много лет вернуть этот трофей домой", — сказал итальянец.
Ранее нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, ставший лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании, поделился впечатлениями о прохода в следующий этап турнира.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).
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