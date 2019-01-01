Кьеза: Сборная Испании была великолепна, но мы — в финале

Автор гола в ворота "красной фурии" прокомментировал победу над командой Луиса Энрике.

Федерико Кьеза, getty images

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, ставший лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании, поделился впечатлениями о прохода в следующий этап турнира.

"Не могу передать свои эмоции словами. Это был тяжелый матч.

Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы — в финале. Вернемся сюда 11 июля и посмотрим. Посмотрим...", — сказал форвард.

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от победы над Испанией.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.