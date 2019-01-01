Кьеза: Сборная Испании была великолепна, но мы — в финале
Автор гола в ворота "красной фурии" прокомментировал победу над командой Луиса Энрике.
Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, ставший лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2020 против Испании, поделился впечатлениями о прохода в следующий этап турнира.
"Не могу передать свои эмоции словами. Это был тяжелый матч.
Сборная Испании была сегодня великолепна, но мы — в финале. Вернемся сюда 11 июля и посмотрим. Посмотрим...", — сказал форвард.
Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями от победы над Испанией.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Италия — Испания 1:1 (2:4).
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